MONTESILVANO, BIMBO DI 16 MESI SI USTIONA CON DELL’ACQUA BOLLENTE: E’ IN GRAVI CONDIZIONI

Un bimbo di 16 mesi a Montesilvano, in via Bradano, si è ustionato con dell’acqua bollente che gli è ,sfortunatamente, caduta addosso da un pentolino. La madre, accortasi del grave incidente domestico, ha subito chiamato il personale medico-sanitario del 118, che prontamente intervenuto, ha prestato al piccolo bambino le prime cure trasportandolo, in seguito, all’ospedale. Qui, le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito gravi: ustioni di terzo grado presenti sul 25% del corpo, in particolare su braccia, addome, petto e collo. Per questo motivo, si è reso necessario il trasferimento d’urgenza nel centro grandi ustionati del Policlinico Gemelli di Roma.