MONTESILVANO: CONTROLLI E ATTIVITA’ DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO DA PARTE DELL’ARMA LOCALE

Durante la settimana trascorsa, sono state predisposte e successivamente eseguite da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione dei reati in genere.

In particolare nella serata del 10 novembre u.s., a seguito di una serie di servizi finalizzati alla repressione dei reati predatori svolti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, veniva deferito in stato di libertà un uomo cl. 90, residente in questo Centro e gravato da numerosi precedenti di polizia per reati predatori e contro la persona, con l’accusa di ricettazione.

Nello specifico una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del NOR, notava transitare il predetto mentre percorreva a velocità sostenuta a bordo della sua bicicletta la Via Adige di Montesilvano. I militari insospettiti da tale comportamento e nella considerazione del fatto che lo stesso aveva indosso a tracolla uno zaino di grandi dimensioni, decidevano di invertire rapidamente la marcia allo scopo di procede ad un controllo più approfondito.

I sospetti dei militari dell’Arma si rivelavano fondati infatti, una volta raggiunto l’uomo e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di quattro biscotterie elettriche custodite all’interno del borsone ed asportate poco tempo prima all’interno di un negozio di articoli casalinghi di Montesilvano.

Alla luce di quanto acclarato il reo veniva condotto presso gli uffici del Comando Compagnia di Montesilvano per l’espletamento degli atti di rito e contestualmente veniva deferito alla locale A.G. per il reato di ricettazione.