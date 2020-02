La notte scorsa a Montesilvano è stata infranta la vetrina di un negozio di sartoria appartenente ad un cinese.

Un episodio grave che ha suscitato profondo sdegno in tutta la comunità. Non si conoscono le cause di un tale gesto, ma non si esclude che possa essere stato compiuto a causa clima che si è generato intorno all’emergenza Coronavirus.

Su Facebook subito però è partita una raccolta fondi per aiutare l’artigiano.