MONTESILVANO, DONNA 80ENNE ANNEGA IN ACQUA DOPO ESSERE STATA COLPITA DA UN MALORE

Una donna 80enne, questa mattina a Montesilvano, è morta in uno stabilimento balneare vicino la riva cadendo a terra per un malore e quindi, di fatto, annegando. Inutili i soccorsi immediati e le manovre di rianimazione da parte del personale medico-sanitario prontamente intervenuto. Sono in corso accertamenti sull’accaduto da parte delle autorità competenti.