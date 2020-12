MONTESILVANO, E’ VENUTA A MANCARE STEFANIA PEZZINI 44ENNE MADRE DI DUE FIGLI

Grande dolore A Montesilvano . Si è spenta la bellissima Stefania Pezzini. La notizia della sua scomparsa in poco tempo ha fatto il giro della città suscitando profondo sconcerto fra quanti la conoscevano e stimavano. Stefania Pezzini aveva 44 anni, era solare e piena di vita. E’ morta domenica scorsa, a seguito di una grave malattia, che non le ha dato purtroppo scampo. A piangerla sono il marito Loris, gli adorati figli Lorenzo e Tommaso, i genitori Primo e Antonietta, la sorella Roberta, il cognato Stefano e l’inseparabile nipote Sara. La scomparsa della giovane ha lasciato nella disperazione la famiglia. Stefania, originaria di Ascoli, dopo il matrimonio si era trasferita a Montesilvano, ma non aveva mai interrotto il rapporto con la città di origine dove risiedevano i suoi genitori e i parenti. I funerali della povera giovane si sono celebreranno oggi nella chiesa di Sant’Antonio Alla famiglia Pezzini giungano l’abbraccio e le condoglianze di tutta la nostra redazione.