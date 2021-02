MONTESILVANO: INCENDIATE NELLA NOTTE UN AUTO E UN FURGONE

Due roghi nella notte hanno danneggiato un auto ed un furgone a Montesilvano. I fatti sono accaduti intorno alle 22.

Il primo incendio ha riguardato un furgone in via Rimini, il secondo, in via Dei Teatini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno damato i due incendi. Nelle vicinanze di uno dei due roghi, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto una bottiglia in plastica che aveva contenuto liquido infiammabile, si presume che possa trattarsi di eventi dolosi.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.