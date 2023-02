MONTESILVANO. SORPRESI CON LA REFURTIVA ASPORTATA DALL’INTERNO DI UNO STABILIMENTO BALNEARE, 4 PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI PER FURTO AGGRAVATO.

Nella nottata del 26 febbraio u.s. i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Montesilvano, hanno denunciato in stato di libertà 4 soggetti di nazionalità italiana, di cui due minorenni, resisi responsabili del reato di furto aggravato perpetrato ai danni di uno stabilimento balneare del lungomare di Montesilvano.

Nello specifico, le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Montesilvano, a seguito di segnalazione, intervenivano tempestivamente presso la predetta attività riuscendo nella circostanza a bloccare quattro persone che pochi istanti prima avevano forzato la porta d’ingresso della stessa asportando numerose bottiglie di alcolici e altri generi alimentari.

Successivamente i responsabili venivano condotti presso gli uffici del Comando Compagnia di Montesilvano dove, al termine degli accertamenti e delle verifiche effettuate, venivano deferiti alla competente A.G. per il reato di furto aggravato mentre, la refurtiva recuperata, veniva restituita ai legittimi proprietari.