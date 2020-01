MONTESILVANO. UCCISO ESEMPLARE DI MARTORA LUNGO LA STRADA

Con Roadkill si identifica il fenomeno per cui un animale o animali vengono colpiti e uccisi dai veicoli a motore sulle strade. Le collisioni di veicoli con selvatici (WVC) sono state sempre più l’argomento della ricerca accademica per comprendere le cause e come possono essere mitigate.

La nuova strada lungo fiume Saline sta letteralmente facendo strage di animali selvatici, morti che si sommano a quelle per caccia, bracconaggio e inquinamento.

L’agricoltura intensiva e l’edilizia selvaggia sposta sempre più la fauna verso il fiume e la strada nuova perifluviale diventa un vero e proprio mattatoio.

E’ il caso di questa Martora (Martes martes, Linnaeus 1758) un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Mustelidae, rinvenuta durante il monitoraggio fluviale odierno: anche volpi, ricci, tassi e nel periodo estivo rettili e anfibi ne sono vittime.

Il permettere al residente di viaggiare con più comodità e consentire l’ingrasso del già ricco comparto edile si stà delineando sempre più come l’ennesima criticità ecologica.

