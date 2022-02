MORTE ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI – UNARMA: INASCOLTATE LE TUTELE DELL’AMBASCIATORE E DEL COLLEGA

La morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica

democratica del Congo, e del collega Vittorio Iacovacci, vittime di un

agguato e uccisi durante una trasferta il 22 febbraio 2021, dimostrano

quanto sicurezza e tutele siano imprescindibili nella vita di tutti,

tantopiù per l’Arma dei Carabinieri, che ogni giorno assolve al proprio

ruolo anteponendo la difesa dei concittadini spesso senza venir

adeguatamente ascoltata in servizio. “Ci spiace constatare, a un anno di

distanza da questa triste pagina del nostro Paese e chiuse le indagini,

quanto la voce di un nostro collega sia rimasta inascoltata” – è quanto

afferma Antonio Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dell’Arma

dei carabinieri UNARMA, che interviene così sull’agguato che un anno fa

costò la vita all’ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio

Iacovacci in Congo – “Vittorio Iacovacci chiese di poter proseguire la

trasferta e proteggere l’ambasciatore a bordo di un’auto blindata che

non fu mai consegnata, esponendo a rischi eccessivi la propria vita e

quella di Luca Attanasio. È l’ennesima dimostrazione di come spesso i

nostri colleghi debbano fronteggiarsi con misure inadeguate e in

situazioni troppo difficili, scontandone il prezzo sulla propria pelle.

La migliore forma di giustizia è onorare il ricordo dei caduti fornendo

soluzioni” – prosegue Nicolosi – “Per UNARMA vuol dire potenziare,

ampliare e strutturare le nostre risorse e l’organico in servizio,

garantire tutele e far sì che situazioni come queste non si verifichino

mai più”.