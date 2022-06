MORTE DEL DOTTOR FRANCESCO ULANIO, IL CORDOGLIO DEL SINDACO SANTILLI

Ho sperato fino all’ultimo che non fosse vero, invece il crudele destino ti lascia attonito e sgomento.

Il dottor Francesco Ulanio purtroppo non c’è più.

Con lui ho condiviso i momenti più difficili e drammatici della pandemia, dei tamponi ai cittadini, una guida sempre sicura, lucida e di una professionalità assoluta.

A lui si deve l’apertura del nostro centro vaccinale, a lui si deve la programmazione e il coordinamento del piano vaccinale del nostro centro operativo comunale, a lui si deve ogni iniziativa che abbiamo fatto a Celano per il bene e la salute pubblica negli ultimi anni, solo l’ultima in ordine di tempo il sostegno proprio al progetto “Celano città cardioprotetta”.

Tante ne aveva ancora voglia di fare.

Sempre in prima linea, sempre propenso allo studio, all’approfondimento, all’ascolto del paziente.

Sempre disponibile, affabile, educato e solidale.

Voleva un gran bene a Celano e lo voleva far crescere sopratutto sanitariamente.

Non era un medico, era IL MEDICO!

Celano perde un grande professionista, un appassionato di sport, una meravigliosa persona.

Un caro e vero amico che mancherà a me come a tanti celanesi.

Grazie per tutto quello che hai donato e insegnato a me. Grazie per quello che hai fatto per la tua Celano.

Buon viaggio caro DOC.

Le più sincere condoglianze alla cara moglie Antonella e ai suoi figli, alle famiglie Ulanio e Morgante.