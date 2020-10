MOSCUFO (PE). CONGRESSO REGIONALE DEL PC

Lunedì 2 ottobre 2020 alle ore 19,30 a Moscufo (PE) nella Sala ex cinema in Via delle Scuole, si terrà il Congresso Regionale abruzzese del Partito Comunista alla presenza del Segretario Generale, Marco Rizzo che svolgerà l’intervento a conclusione dei lavori.

L’obiettivo di questa fase congressuale, è quello del rilancio dei temi del lavoro e della trasformazione del sistema sociale. Il PC in Abruzzo sarà particolarmente impegnato nella battaglia contro gli esuberi, le delocalizzazioni e le recenti “iniziative coloniali” della multinazionale Amazon che ha deciso di stabilire la sua presenza nell’area industriale di San Salvo creando nuovi schiavi contribuendo a minare le fondamenta delle imprese più piccole. Di recente il Segretario Marco Rizzo ha affermato: “LA MULTINAZIONALE È UNA ‘LOCUSTA’ CHE PAGA IL 3 PER CENTO DI TASSE. GOVERNO PD-5 STELLE SOTTOMESSO A POTERI ECONOMICI E FINANZIARI, DESTRA E SINISTRA DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA, NESSUNO HA VISIONE DEL LAVORO E CONFINDUSTRIA PENSA SOLO A SE STESSA, NON CERTO AL BENESSERE DEL PAESE”.

Il Congresso regionale oltre a discutere della linea politica e degli organismi dirigenti, affronterà anche queste questioni spinose legate allo sviluppo del territorio abruzzese e per questo sarà aperto a tutti coloro (iscritti e non) che vorranno partecipare e dare il proprio contributo di idee e di azione.