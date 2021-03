Mozione per Conferimento Cittadinanza Onoraria di Avezzano a Milite Ignoto, Simonelli soddisfatto: di fronte a valori e cultura nobile no steccati ideologici

Avezzano. Il Milite Ignoto al centro del prossimo Consiglio comunale cittadino. Sarà, infatti, vagliata la mozione proposta dal Consigliere e Presidente della 5^ Commissione – Cultura, Istruzione, Sport e Turismo – Nello Simonelli, già firmata dalla totalità della maggioranza e da parte dell’opposizione, atta a riconoscere allo stesso la cittadinanza onoraria della città di Avezzano, in occasione del centenario del viaggio che accompagnò la salma da Aquileia a Roma, per essere infine tumulata presso l’Altare della Patria.

“Questa mozione, dall’altissimo valore storico e culturale, nasce da una proposta del segretario generale dell’ANCI e del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia, ed è già stata adottata da più di 200 Comuni, con l’obiettivo di dichiarare idealmente il Milite Ignoto “Cittadino d’Italia”, assurgendo a simbolo di unità nazionale alla stregua del Tricolore, del Canto degli Italiani, dell’Emblema della Repubblica, dello Stendardo Presidenziale, della Festa della Repubblica e del Vittoriano”, afferma Simonelli.

“Ringrazio tutti i colleghi della maggioranza e i colleghi di opposizione firmatari, che hanno sottoscritto la mozione – continua – dimostrando come l’argomento sia trasversale e capace di toccare le corde più intime anche se di sensibilità politiche differenti. Di fronte alla cultura nobile, quella che guarda oltre gli steccati ideologici e le strumentalizzazioni sciocche, il loro messaggio di unità è significativo. Questa mozione, della quale sono proponente, in realtà appartiene a tutti loro”.

“Nella giornata di ieri, poi, la stessa è stata approvata all’unanimità in sede di riunione dei Capigruppo, anche da Lega e FI, i due gruppi di minoranza inizialmente non sottoscrittori: si può ben dire che si è manifestato un forte spirito di unione di fronte ai più alti valori della Costituzione e dell’amor di Patria, omaggiando chi rappresenta coloro che caddero in guerra per un’idea, per costruire e regalare un futuro alla nostra Italia, e chi ancora oggi sacrifica la propria vita per un bene superiore”.

“Devo ringraziare per il supporto in primis il Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma di Avezzano che, quale segno di apprezzamento, si è impegnato nella persona del Presidente Floriano Maddalena a proporre un evento – in vista del 4 Novembre, giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze Armate – per dare al conferimento risalto e prestigio, e anche i Presidenti del Comitato 10 Febbraio e di Nazione Futura, Emanuele Merlino e Francesco Giubilei, che supportano l’iniziativa in sede nazionale”, conclude.

