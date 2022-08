MuNDA – APERTURA STRORDINARIA A FERRAGOSTO E AMPLIAMENTO GIORNI E ​ORARIO PER VISITARE IL MAMMUT

Anche il Museo Nazionale d’Abruzzo a L’ Aquila aderisce all’apertura straordinaria di Ferragosto con due novità per ampliare l’offerta culturale:

MuNDA – via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle, orario 8.30/19.30. Chiusura biglietteria ore 19.00.

Da vedere il nuovo allestimento della sezione archeologica I tempi di Amiternum con la ricostruzione grafica dell’importante Calendario amiternino e un supporto didattico che ne facilita la lettura. Ad accompagnarlo i due busti dell’Imperatore Tiberio e di suo figlio Druso Minore, al potere nel momento di realizzazione del calendario, il 20 d.C. Le due opere sono in prestito dal Museo Nazionale Romano in base all’accordo che vede il MuNDA partecipare alla mostra Tota Italia al National Museum di Pechino con il rilievo funebre di Amiternum.

Mammut – Castello cinquecentesco. Dal 15 al 28 agosto aperto in via eccezionale tutti i giorni con ampliamento dell’orario nella settimana della Perdonanza:

dal 15 al 21 agosto orario 10/19.00;

dal 22 al 28 orario 10/23.00.

Prenotazione obbligatoria e biglietto acquistabile su https://museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it/il-mammut…/

Il biglietto per il Mammut è comprensivo dell’ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo (sede ex mattatoio, di fronte alle 99 cannelle) ed è possibile acquistarlo in loco, solo per previa disponibilità e il giorno stesso, presso la biglietteria del Castello Cinquecentesco.