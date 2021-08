MUORE A 23 ANNI, MIGLIANICO IN LUTTO PER CLAUDIA

Aveva solo 23 anni, Claudia Verzelli non ce l’ha fatta ha perso la battaglia contro una malattia. Il suo paese, Miglianico, in provincia di Chieti è in lutto. Lascia la mamma il padre e la sorellina più piccola. I funerali ci saranno oggi.

Foto Chieti Today