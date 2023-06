MUORE A SIENA MARCO MURZILLI, ORIGINARIO DI CARUSCINO DI AVEZZANO

Marco Murzilli, nato nel 1990 e originario di Caruscino, è stato trovato morto nella sua casa a Siena, dove si era trasferito da poco per motivi di lavoro.

La notizia del suo decesso è giunta nella Marsica nel tardo pomeriggio di oggi, causando dolore e tristezza nella comunità. Marco viene ricordato come un giovane molto amato, estremamente solare ed educato. Non si ricorda mai una parola fuori posto o un atteggiamento sconsiderato. Era segnato dalla grave perdita della madre, che era stata vittima del COVID-19.

Al momento non sono ancora note le cause del suo decesso, che verranno stabilite dopo l’esame autoptico previsto per lunedì prossimo.