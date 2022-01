Musica: in arrivò il nuovo singolo di Karin Ann

Il settore musicale è oggi come oggi in gran fermento, un settore che offre musica di altissimo livello che sa veicolare messaggi davvero molto importanti. È senza alcun dubbio questo il caso di Karin Ann, artista che con il suo nuovo singolo vuole puntare il dito contro l’odio in rete, un tema caldo, che tutti coloro che utilizzano quotidianamente i social conoscono più che bene. Il nuovo singolo si intitola “Looking at porn” e sarà disponibile dal 25 febbraio in versione ep su tutti i digital stores.

Karin Ann, una storia di grande successo

Per chi non la conoscesse, Karin Ann è una cantante di origine slovacca. È molto giovane, appena infatti 19 anni. È arrivata al successo grazie alla vittoria nella categoria “Scoperta dell’anno” allo Zebrik Awards a Praga, uno dei premi in assoluto più importanti di tutta la Repubblica Ceca. Nel maggio del 2021 per Karin Ann è arrivata un’altra vittoria importante, il “Munich Music Video Awards” per il video del brano “Babyboy”.

In Germania e in tutta l’Est Europa Karin Ann è ormai un personaggio molto famoso. Le sue canzoni passano spesso alla radio e i più giovani sembrano davvero adorarla, non solo perchè è bravissima e perché ha portato una ventata di aria fresca nel panorama musicale odierno, ma anche perchè tratta argomenti diversi dal solito e che permettono alle minoranze di sentirsi finalmente rappresentate. Talento e argomenti attuali hanno portato Karin Ann al successo, una cantante che è già arrivata oltreoceano. Il brano dello scorso dicembre “We’re friends,right?” ha ottenuto infatti un successo incredibile, con quasi 800mila stream su Spotify.

Karin Ann, la voce della Generazione Z

Karin Ann è un vero e proprio idolo per la Generazione Z dell’est Europa, sia perché è un’artista di grande talento, sia perché si batte da sempre per i diritti LGBT+ e delle minoranze. È un’artista che riesce insomma a far sentire la voce dei più giovani davvero al meglio. Anche con questo nuovo singolo la Generazione Z può trovare la sua voce, in un tema che è davvero attualissimo. Proprio per questo motivo è normale credere che possa ottenere un successo se possibile ancora maggiore.

La canzone è stata scritta e composta dalla stessa Karin Ann, insieme a Matt Schwartz che fa anche da produttore. Il video, che è già disponibile su YouTube, vede la regia niente meno che di Simone Peluso, lo stesso che ha diretto anche i Manekin. Con questo brano Karin Ann vuole raccontare in modo leggero, divertente e satirico il tema dell’odio sui social network, cercando di ridicolizzare quanto più possibile tutti coloro che ne fanno uso quotidianamente. Perché Karin Ann ha scelto proprio questo tema? Perché lei stessa è stata attaccata più volte sui social network, messaggi quelli che ha ricevuto pieni di odio.

Karin Ann ha affermato di essere riuscita a passare sopra a questa vicenda, che è diventata per lei fonte di ispirazione per questo testo. Il tono non è rabbioso, ma satirico, perché Karin ha cercato di immaginare il tipo di persona che potrebbe esserci dietro a questi messaggi di odio. A suo avviso potrebbe trattarsi di persone di mezza età che si ritrovano a trascorrere le loro giornate online e che non riescono a non riversare odio sulle nuove generazioni.