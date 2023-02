Nasce a Sante Marie il corso di formazione per operatore turistico, ecco come iscriversi

Nasce il corso di formazione per operatore turistico della Marsica. Il Comune di Sante Marie, in collaborazione con l’associazione Percorsi solidali e l’accademia di formazione giuridica di Avezzano e con il supporto dell’Istituto tecnico per il turismo Argoli di Tagliacozzo, ha lanciato il ciclo di lezioni volte a far specializzare giovani e non nella conoscenza e divulgazione della storia, della natura e delle bellezze del territorio. Il corso, rivolto a un massimo di 50 iscritti, avrà una durata complessiva di 150 ore, di cui 100 in aula e 30 sul campo, più 20 ore di conversazioni in lingua. Sono previsti crediti formativi. “Il corso è nato dall’idea condivisa con il sindaco Berardinetti di creare un qualcosa che possa formare degli operatori turistici del territorio”, ha precisato il progettista Sandro Valletta, “le materie andranno dalla storia della Marsica alle informazioni utili legate ai collegamenti fino ai percorsi naturalistici. Il nostro obiettivo è poi inserire il personale formato all’interno delle varie attività promosse nel territorio”.

Soddisfatti il sindaco Lorenzo Berardinetti e il vice sindaco, Vincenzo Zangrilli, che hanno fortemente sostenuto, insieme all’assessore Simonetta Lattanzi, il lancio del corso. “Abbiamo promosso iniziative e progetti volti allo sviluppo turistico del territorio”, ha sottolineato Berardinetti, “ora c’è bisogno di fare formazione per fare in modo che chi arriva possa trovare persone in grado di illustrargli il territorio e le sue bellezze. Come Comune abbiamo deciso di investire proprio per colmare una carenza e offrire un servizio in più a chi decide di venire a visitare la nostra Terra”. Il modulo per le iscrizioni potrà essere scaricato dal sito del Comune di Sante Marie. Le lezioni partiranno nel mese di marzo.