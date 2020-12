NASCE A SANTE MARIE L’INIZIATIVA “UN PANETTONE SOSPESO” PER LE FAMIGLIE MENO FORTUNATE DEL TERRITORIO

“Un panettone sospeso” per le famiglie meno fortunate del territorio. Questa l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale di Sante Marie per cercare di far trascorrere a tutti un Natale felice in questo periodo di pandemia. Da lunedì 14 a mercoledì 23 dicembre sarà possibile consegnare agli uffici del Comune di Sante Marie un panettone, un pandoro o un altro dolce natalizio. Le donazioni, che potranno essere del tutto anonima, saranno immagazzinate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Lorenzo Berardinetti, che si occuperà di raccogliere tutto e poi con la collaborazione della Protezione Civile comunale di Sante Marie, di distribuirle in occasione delle festività natalizie alle famiglie meno fortunate del territorio, individuate grazie al settore sociale del Comune, a partire da mercoledì 23. Per avere informazioni e programmare le consegne è possibile contattare l’assessore al sociale Simonetta Lattanzi al numero 338.8189388.