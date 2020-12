NASCE “ABRUZZO IN AZIONE” CON CARLO CALENDA, PER IL RILANCIO STRATEGICO DELLA NOSTRA REGIONE NEL SEGNO DELLA COMPETENZA E DELLA GENEROSITA’

“Al lavoro per costruire una Classe Dirigente competente e generosa nel segno del liberalismo sociale e del popolarismo caro a Don Luigi Sturzo”. Con queste parole il coordinatore regionale di Azione Giulio Sottanelli ha di fatto dato il via all’attività in Abruzzo del Coordinamento composto da 4 delegati provinciali e 6 responsabili dei vari gruppi tematici che, per la verità, sono già al lavoro da mesi per favorire il radicamento sul territorio del partito di Carlo Calenda. Compito primo di questi organismi transitori sarà un pieno coinvolgimento di tutti i Gruppi Territoriali, l’organizzazione del partito a livello provinciale e comunale con il coordinamento dell’attività politica sul territorio. Sono stati individuati i primi livelli di responsabilità ai quali si aggiungeranno tutti coloro che vorranno impegnarsi in prima persona e supportare il partito in ogni sua attività, a partire dal prossimo tesseramento e dall’organizzazione di gruppi di lavoro stabili e coordinati. Per la Regione Abruzzo è stato costituito il Comitato Promotore che da subito coinvolgerà ogni singolo territorio.





Coordinatore Politico Regionale: Giulio Cesare Sottanelli

Tesoriere/Procuratore: Costantino Bortone

Responsabile Giustizia P.A. Commercio Nuove Tecnologie: Paolo Nardella

Responsabile Enti Locali Affari UE Territorio Trasporti e Infrastrutture: Daniela

Aiuto

Responsabile Comunicazione Attività Produttive Economia

Innovazione Turismo , Pari opportunità, Qualità della vita Terza età: Franca Camplone;

Responsabile Organizzativo: Angelo Pollutri;

Responsabile Protezione Civile, Politiche Giovanili, Professioni: Simone Cococcia.