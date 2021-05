NASCE IL DIRETTIVO REGIONALE DI CONFESERCENTI IMMAGINE & BENESSERE ABRUZZO

All’Assemblea, tenutasi ieri pomeriggio, sulla piattaforma on line “Google Meet”, erano presenti i vertici di Confesercenti Abruzzo, Daniele Erasmi e Lido Legnini ed i massimi responsabili del settore Acconciatura ed Estetica nazionali, Sebastiano Liso, Chiara Pengo e Pina Parnofiello, per suggellare la nascita del Direttivo di Confesercenti Immagine & Benessere Abruzzo. Diversi gli operatori abruzzesi che si sono collegati, acconciatori, barbieri, estetiste e nail artist. Tutti hanno manifestato le difficoltà che la categoria sta affrontando dall’inizio della pandemia, ma si sono detti fiduciosi sul fatto che insieme, con il supporto dell’associazione, si potrà ridare slancio a tutto il comparto. Dai dirigenti della Confesercenti Nazionale e Regionale, l’impegno a supportare al meglio la federazione e, ciascuno per quanto di competenza, ad attivarsi nei confronti del Governo, per la cancellazione dal testo del Dpcm del provvedimento di chiusura per le attività di Acconciatura ed Estetica, consentendone lo svolgimento anche nelle zone rosse, a tutela sia della salute dei cittadini che dell’economia del settore, entrambe queste cose messe a repentaglio dal dilagare dell’abusivismo e della Regione Abruzzo, per avere risposte certe circa i ristori per i periodi di chiusura decretati con ordinanza regionale.

Al termine della discussione, con votazione unanime, è stato eletto il direttivo regionale di Confesercenti “immagine & benessere” Abruzzo. Ne fanno parte operatori del mondo dell’acconciatura, dell’estetica e del benessere, provenienti da tutte e quattro le Province abruzzesi. A guidarli, in questa prima fase, saranno Arianna Pulsoni e Filiberto Figliolini, già membri della Presidenza Nazionale di Immagine & Benessere, che assumono la carica, rispettivamente di Presidente regionale “immagine & benessere”, con anche la responsabilità del settore Estetica e Presidente regionale del settore Acconciatura. Gli altri componenti del Direttivo sono: Vincenzo De Luca, Filippo D’Agostino, Francesco Campana, Cristian Iezzi, Michela Vignola, Roberto Di Renzo, Sabrina Ben Ammar, Rossana Del Borrello, Marco Bonafortuna, Giuseppe Mancini e Nadia Paletti.

Come anticipato dalla Presidente Arianna Pulsoni, saranno diversi i temi che vedranno, da subito, impegnato tutto il Direttivo. “Insieme al Presidente Figliolini ed ai colleghi del Direttivo, ci attiveremo per instaurare un confronto con la Regione Abruzzo, con l’obiettivo di tutelare il nostro settore e sviluppare progetti per il comparto del benessere abruzzese, in particolare, con le strutture formative di Confesercenti, proporremo percorsi di formazione ad hoc, per aumentare la professionalità delle nostre aziende. In tal senso ci adopereremo, perché anche in Abruzzo si riconosca la figura di onicotecnica, anche come leva di reale e concreto contrasto al lavoro abusivo. Infine, il nostro neonato direttivo, per avendo un profilo regionale, dovrà caratterizzare la sua azione con una interazione costante e fattiva fra le varie province, con attenzione particolare alle problematiche locali.