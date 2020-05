Nasce iMask, la mascherina che non si butta

L’idea è di una StartUp di Ragusa, la Cappello Group. Una mascherina lavabile e riutilizzabile nata con il nome di Drop e che sta uscendo anche come iMask. Si tratta di una maschera in gomma termoplastica anallergica con filtro FFP3 intercambiabile. Si usa, si lava, si igienizza e si riusa. Lascia intravedere il viso e, soprattutto, è Made in Italy.