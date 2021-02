NASCE LA CICLOVIA DELLA CASTAGNA

La cicloturistica della castagna diventa un percorso ciclabile da esplorare a ogni stagione. L’amministrazione comunale di Sante Marie, dopo un lungo lavoro portato avanti da oltre 10 anni, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Sport Emotion, ha deciso di istituzionalizzare la ciclovia della castagna trasformando il tracciato percorso ogni anno da migliaia di appassionati in una grande pista ciclabile tra borghi e castagneti.

“L’iniziativa che si svolge ogni anno in prossimità della sagra della castagna è diventata un appuntamento fisso per gli amanti della bicicletta”, ha precisato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “nelle ultime edizioni sono stati superati i mille partecipanti oltre alle tante famiglie con bambini che percorrono i tracciati più facili. Grazie alla collaborazione con la Sport Emotion è nata l’idea di creare un percorso da affrontare in bici in ogni stagione”.

La ciclovia della castagna ha tre tracciati da 15, 30 e 40 chilometri alla portata di tutti.

Si parte da Sante Marie e poi si va alla scoperta dei boschi e dei borghi del territorio comunale: San Giovanni, Scanzano, Santo Stefano, Tubione, Val de’ Varri e Castelvecchio.

“Abbiamo provveduto a realizzare la cartellonistica”, ha concluso Berardinetti, “e la segnaletica che potranno guidare i ciclisti nei tre percorsi. Siamo certi che il successo registrato ogni anno dalla cicloturistica sarà un valido apripista anche per la ciclovia della castagna”.