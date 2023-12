NATALE A…SANTE MARIE: CONCERTI E MERCATINI NATALIZI PER LE FESTIVITÀ, ECCO IL PROGRAMMA

Si accende il Natale nel Comune di Sante Marie. Il calendario degli appuntamenti realizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del paese, è in continuo aggiornamento. Tanti sono gli eventi che a Sante Marie e nelle frazioni si stanno organizzando per le festività.

Dopo la Festa di San Nicola a Sante Marie, una tradizione che si è rinnovata dopo anni grazie all’impegno del comitato 2024, oggi pomeriggio si terrà il concerto di Natale degli Argomusici. L’appuntamento è alle 17 nella chiesa Sacro Cuore, per vivere insieme la magia delle feste. Fine settimana ricco di sorprese il 16 e 17 dicembre con i mercatini di Natale organizzati dalla Proloco Sante Marie. Stand enogastrononici e di artigianato locale, intrattenimento per i più piccoli e l’immancabile casetta di Babbo Natale.

Il 21 dicembre Canti e donazione del presepe a cura della Scuola dell’Infanzia Pio XII alle 17 alla chiesa Sacro Cuore. La vigilia di Natale a Santo Stefano rivivrà la magia della processione delle Ntosse. Il pomeriggio alle 18 la “Capanna” sul Monte Faito verrà bruciata e poi prima della mezzanotte si terrà la tradizionale processione delle “ntosse” per le strade del paese.

Il 27 dicembre nella chiesa del Sacro Cuore, a partire dalle 17, ci sarà il concerto in memoria di “Piero D’Eramo” con il coro della Piana del Cavaliere, mentre il 29 dicembre pomeriggio dedicato ai bambini con Roberto Cipollone che, dalle 17.30 racconterà il suo libro “Faolétte” mentre la commissione delle pari opportunità del Comune Di Sante Marie preparerà una dolce merenda per tutti.

Tanti sono gli eventi in programma anche nelle altre frazioni di Sante Marie (di cui si darà notizia nei prossimi giorni) e nel capoluogo dove il 5 gennaio è prevista alle 21, nella sala don Beniamino, la tombolata parrocchiale.