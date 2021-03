NEVE. DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE AUTOSTRADALE, L’IRA DEGLI AUTOMOBILISTI

Risveglio sotto la neve per gli abitanti della provincia dell’Aquila e non solo. La coltre bianca ha ricoperto strade e le autostrade, dove, già dalle prime ore del giorno si sono segnalati disagi per quanti, hanno dovuto percorrere la A 24 e A 25.

Un incidente si è verificato un incidente, che ha visto coinvolto due auto, nel tratto compreso tra Avezzano e Magliano dei Marsi, ingorghi si sono verificati nei caselli dell’Aquila, inoltre moltissimi automobilisti, ovviamente infuriati, hanno segnalato neve sulla carreggiata in diversi tratti dell’Autostrada, un fatto che ha sollevato polemiche in merito alla gestione da parte dell’Ente Gestore, accusato di non essersi fatto trovare pronto nell’affrontare la situazione, nonostante si stia parlando di pochi cm di neve.

Chiuso ai mezzi pesanti anche il Casello Autostradale di Aielli Celano.