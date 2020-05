NEW YORK TIMES: L’ABRUZZO TRA I LUOGHI PIÙ BELLI E AFFASCINANTI DEL NOSTRO PIANETA

New York. La bellezza di un luogo, di una regione non sta solo negli occhi di chi guarda, l’Abruzzo ne è la dimostrazione. Una bellezza oggettiva che passa attraverso l’azzurro del mare e il verde delle montagne. Terra di parchi nazionali e riserve naturali. Una regione che racchiude paesaggi, storia e tradizioni diverse tra loro che solo in pochi altri posti si possono ritrovare. Il New York Times, famoso quotidiano newyorchese, più volte ha parlato dell’Abruzzo, e lo ha fatto sempre lodando le bellezze e la qualità della vita che contraddistinguono la nostra regione.

In tempo di coronavirus e di restrizioni ai viaggi, il giornale della Grande Mela, ha lanciato un’iniziativa editoriale in cui vengono mostrati reportage fotografici per permettere di viaggiare almeno in maniera virtuale. L’Abruzzo qualche anno fa, è stato immortalato dalla fotoreporter Susan Wright, che ha fotografato uno dei tanti aspetti caratteristici di questa terra, lo zafferano della piana di Navelli. E lo ha fatto nel modo migliore, facendo parlare le immagini, che spesso sono più eloquenti di mille parole.

Articolo e Fotoreportage pubblicato sul New York Times







Raccolta dello zafferano

Navelli (AQ)







Fonte: New York Times