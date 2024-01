NICK SIMON IN | – NON SO PIÙ AMARE-, FUORI OVUNQUE IL REMIX!

NUOVA PROPOSTA MUSICALE

NICK SIMON | “Non so più amare” fuori ovunque il Remix!

Dopo il grande successo della versione originale esce il Remix del singolo di Nick Simon “Non so più amare”!

Il nuovo Remix è prodotto da Aystarr presso l’AystarrMusicStudio di Senago (MI) ed è distribuito in Italia e all’estero da Marika Records.

“Non so più amare (Remix)” porta con sè tutta la voglia di tornare sulla pista da ballo con un sound elettro/funk stile anni ’80 ma proiettato nella musica del futuro!

In rotazione radiofonica in Italia e all’estero “Non so più amare (Remix)” è disponibile in tutti gli store musicali digitali e potete guardare il video ufficiale sul canale YouTube di Nick Simon e in TV in diversi programmi musicali tra cui Spazio Musica, programma tv ideato e prodotto da Francesco Lacalamita.

Il testo e la musica del brano “Non so più amare” sono stati scritti dallo stesso Nick Simon ed è distribuito in Italia e all’estero dall’etichetta Marika Records.

NICK SIMON: Cantante, autore, produttore. Altra chicca di un’artista che è partito dalla italo disco fino ad arrivare alle sonorità solari sudamericane e che torna a sorprenderci cambiano nuovamente genere e rinnovando il proprio stile!

Nick Simon è molto attivo sui social: lo potete trovare su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e sul suo canale YouTube potete ascoltare tutti i suoi successi dalla musica dance anni ’80/’90 a quelli più recenti tra cui “Anaconda”, “Vanessa Del Rio”, “Ecuador”, “Voglio Te” e “Tocame Bailando”ecc.

Vi invitiamo a seguirlo sui social per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda le interviste e i prossimi eventi.