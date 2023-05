Niente da fare per l’Isweb Avezzano Rugby: la capolista Lazio vince col punteggio di 38-10

Avezzano. Nonostante una prova di carattere e grande concentrazione, all’Isweb Avezzano Rugby non riesce l’impresa in casa della Lazio Rugby che vince per 38-10 contro gli abruzzesi.I biancocelesti hanno dominato questo torneo fin dalla prima partita e sono a punteggio pieno, imbattuti e ben determinati a conquistare la promozione in Top10.

I ragazzi dell’head coach Vincenzo Troiani hanno però dimostrare di meritare i vertici della classifica e, non a caso, chiuderanno il torneo in quarta posizione, risultato raggiunto con largo anticipo e che lascia ben sperare per un futuro ancora più ricco di soddisfazioni. Un gruppo coeso dentro e fuori dal campo che pensa in grande.

Così il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti: “siamo tutti soddisfatti di come i ragazzi hanno affrontato questa sfida con la Lazio, squadra ad oggi di un’altra categoria. Un giusto piglio specialmente nel secondo tempo. Ora tutti concentrati al match di domenica prossima che chiuderà questa stagione sportiva”.

“È stata una partita dura come ci aspettavamo, abbiamo disputato una buona gara di mischia mettendoli in difficoltà in vari momenti nonostante il nostro primo tempo sottotono. Nel secondo periodo abbiamo giocato sicuramente con un altro spirito, ed è una nota positiva da sottolineare”, ha detto a fine gara il pilone Davide Di Roberto.

Per l’Isweb Avezzano Rugby l’ultimo appuntamento stagionale, quello che chiuderà questo campionato di serie A 2022/2023, sarà domenica 7 maggio in casa contro il Villa Pamphili. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.30.