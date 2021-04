NON VUOLE RICEVERE IL VERBALE PER SOVRACCARICO E TENTA DI CORROMPERE GLI AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE – DENUNCIATO

E’ accaduto ieri sulla A/24, presso il Casello di Valle del Salto.

Un muratore guidava un autocarro carico di ponteggi e materiale edilizio, in evidente sovraccarico. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna lo hanno intercettato e invitato ad uscire dalla sede autostradale per poi raggiungere la postazione per la pesa, dove hanno accertato un’eccedenza di oltre una tonnellata, rispetto al limite consentito.

La corrispondente sanzione prevista dal codice della strada è di 430 euro.

Durante tutta la procedura di verbalizzazione, dall’accertamento alla redazione del verbale, l’autotrasportatore, un quarantaduenne romeno residente a L’Aquila, ha più volte offerto denaro agli agenti, per evitare la contravvenzione, al punto da mostrare quattro banconote da 50 euro che sono state immediatamente sequestrate.

Ciò gli è costato anche una denuncia per istigazione alla corruzione.