Nonno Ascoltami 2020. Da oggi comincia il viaggio

Vuoi portare l’ospedale della tua città in Piazza per una delle tappe della Campagna Nazionale di prevenzione dei disturbi uditivi Nonno Ascoltami 2020?

A partire da oggi e fino al prossimo 31 Gennaio visita il nostro sito all’indirizzo modulo.nonnoascoltami.it o la nostra pagina Facebook e compila il modulo on line dopo aver letto il regolamento.

La tua candidatura verrà attentamente valutata e se sarà realizzabile potrà essere illustrata ed approfondita durante la Giornata dell’udito presso il Ministero della Salute il 27-28 Febbraio 2020.

Ricorda che possono inoltrare la domanda tutti coloro (cittadini, enti, aziende, ospedali, associazioni, etc.) che intendono candidare la propria città a questa grande manifestazione nazionale.

Non aspettare l’ultimo giorno a candidare la tua città.

Inizia questo viaggio insieme a Nonno ascoltami oggi stesso.