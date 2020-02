‘NONNO ASCOLTAMI!’, AL VIA L’EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO I DISTURBI DELL’UDITO

Oltre cento città candidate per la nuova edizione di “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in Piazza”

Con oltre 100 candidature, si è appena conclusa con successo la procedura di “Manifestazione d’interesse” per la prossima edizione di “Nonno Ascoltami! – l’Ospedale in piazza”, il grande evento di prevenzione e sensibilizzazione contro i disturbi uditivi organizzato da Udito Italia Onlus che si svolge nelle principali piazze italiane.

Grandi numeri preannunciano l’edizione 2021: sono pervenute candidature da ben 97 città distribuite in 17 Regioni tra cui: Catania, Brescia Messina, Milano, Padova, Trieste, Treviso, Vicenza, Padova, Pordenone, Venezia, Genova, Rapallo, Catanzaro, Siena, Arezzo, Lucca, Pavia, Cuneo, Napoli, Belluno, Rovereto, Trento, Varese, Lecce, Frosinone, Perugia, Terni, Pescara, Chieti, Teramo, Mantova, L’Aquila, Cremona, Prato, Foggia, Brindisi, Udine, Verona, Monza, Caserta, Salerno, Sassari, Roma, Torino, Palermo, Potenza, Pesaro, Fano, Lecce, Pomezia, La Spezia, Trani, Marsala, Trapani, Viterbo, Rieti, Latina, Matera, Taranto, Monopoli, Barletta, Bari, Campobasso, Isernia, Termoli.

Ringraziamo tutti i candidati, che hanno dimostrato apprezzamento e condivisione per il nostro progetto. Siamo orgogliosi della dimensione raggiunta dalla nostra campagna e ci impegneremo affinchè il messaggio di prevenzione possa essere veicolato sempre più efficacemente.

Venerdì 27 febbraio il seminario di formazione presso il Ministero della Salute

Tutti i candidati sono invitati a partecipare al seminario di formazione che si svolgerà il 27 febbraio (ore 10 -13) a Roma presso la sede del Ministero della Salute di via G. Ribotta. Il seminario sarà tenuto in occasione della V Giornata dell’Udito che Udito Italia Onlus organizza ogni anno in occasione del World Hearing Day.

Per coloro che sono interessati a partecipare ai lavori della Giornata dell’Udito, l’iscrizione può essere effettuata al seguente link: pubblico.giornatadelludito.it