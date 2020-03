“NONNO NON TE NE ANDARE”. COSÌ IL CORONAVIRUS STA DECIMANDO I NOSTRI ANZIANI

Arrivano in due e consegnano la speranza nelle mani di uno solo.

Il padre, un uomo sulla settantina, fa cenno che sta bene, ma è l’ultima volta che i loro sguardi si incontrano. L’uomo smette di respirare dopo qualche ora.

La disperazione del figlio si incrocia con quella di una ragazza. In attesa, fuori. Come tutti gli altri ad aspettare un miracolo che non arriva.

La giovane scende da un’ambulanza a pagamento, non avendone trovata una subito disponibile a causa della terribile emergenza che sta segnando il nostro popolo. Il nonno, l’uomo che l’ha cresciuta, l’eroe che le ha insegnato la vita, viene portato via in barella. Ha problemi respiratori ma è vigile. Mentre attraversa la porta a vetri, con uno sforzo immane, gira il capo e riesce a salutare con un ultimo sguardo accorato la nipote, mentre le lacrime gli rigano il viso. Sa che non tornerà più a casa. Sa che non la prenderà più per mano.

Sono storie comuni a quelle di tante altre vite che si incontrano all’esterno dei pronto soccorso d’Italia. Al nord, come al sud.

Il coronavirus ci sta portando via i nostri anziani, i nonni, la memoria storica delle nostre famiglie. Questo maledetto covid-19 ci sta privando dei nostri pilastri esistenziali, di quel ponte di sapere che trasforma i bimbi in uomini del domani.

Li prende e li porta via nascondendoli agli occhi degli affetti cari, allontanandoli da quell’ultima carezza che possa loro permettere di lasciare questo mondo con serenità.

Un Paese in ginocchio. Colpita al cuore proprio quell’Italia legata alla famiglia, piegata in due dall’afflizione della perdita di “una generazione più anziana, punto di riferimento per i più giovani”, decimata dal virus. Dichiara il Presidente.

E noi, stretti nel dolore, ci chiudiamo in un silenzio rispettoso verso coloro che hanno costruito, per noi, il mondo in cui viviamo. E li abbracciamo nell’infinito.