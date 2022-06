NOTTE ROMANTICA, GRANDE SUCCESSO A TAGLIACOZZO DEL PRIMO EVENTO ESTIVO

Un fiume di gente ha invaso Piazza Duca degli Abruzzi e Piazza Obelisco. Sabato 25, la magia della Notte Romantica, nella città di Tagliacozzo, ha incantato migliaia di persone tra cittadini e turisti. Musica in ogni angolo del borgo storico, installazioni artistiche, palloncini e baci d’amore hanno aperto la stagione estiva del Comune marsicano con la suggestiva manifestazione proposta dal “Club dei Borghi più belli d’Italia”.

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Giovagnorio in collaborazione con l’associazione culturale “Alto gradimento”.

Danze aperte con le ragazze e i ragazzi della Compagnia teatrale “Accademia Creativa” che hanno dato il via alla serata e animato l’atmosfera, con il coinvolgimento dei più piccoli.

A seguire, nell’affascinante cornice di piazza Obelisco, tutti coinvolti dall’energia del flash mob con i giovani ballerini di Myda, le note di Corrado Sinistoro al pianoforte, le voci di Francesca Bontempi e Vito Chiusolo e il quartetto di archi coordinati dal violino di Beatrice Ciofani insieme al violoncello di Michela Maioini. Sugli accordi di “Volare”, di Modugno, si è elevato il coro unico di tutti i presenti in piazza.

Fiato sospeso per l’esibizione di Annalisa Di Pinto, musicista partenopea, che affacciata da un balcone e contornata da luci rosse e blu, ha emozionato la piazza con le melodie del suo violino elettrico.

Anche gli affascinanti ciclomotori del Vespa Club hanno arricchito la serata, invadendo il centro della Città, suscitando dolci ricordi e nostalgie di tempi più sereni. La musica è stata la vera grande protagonista della prima nottata di festa dopo il solstizio d’estate con formazioni di artisti che hanno suonato in Piazza Duca degli Abruzzi, Largo del Popolo, Piazza Argoli e Piazza Obelisco.

Tutti i locali hanno poi allestito aperitivi o cene a lume di candela, mentre sulla panchina degli innamorati si susseguivano le coppie per la foto ricordo con la polaroid, mentre l’artistica indicazione di Manuel Palumbo invitava a “baciarsi prego!”.

Arte e spettacolo fino a mezzanotte, con lo show “Alice in Wonderland” che ha regalato sorrisi e divertimento a tutti.

“Vedere la nostra città riempirsi già a Giugno non può che regalarmi un’immensa emozione”, ha commentato l’Assessore alla Cultura, Chiara Nanni, “abbiamo svolto un impegnativo lavoro di squadra con l’associazione Alto Gradimento insieme all’ufficio di Segreteria del Sindaco, Raffaele Castiglione Morelli, per rendere onore all’inizio dell’estate con la festa proposta dal Club dei Borghi più belli d’Italia.” conclude “I sorrisi dei bambini che ieri hanno animato la città fino a tarda sera sono stati la più grande gratificazione. Non si poteva aprire al meglio questa stagione estiva che sarà piena di appuntamenti culturali, di arte e di spettacolo”.