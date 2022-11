NUOTO: AL VIA LA PRIMA PROVA REGIONALE DI CATEGORIA DEL CIRCUITO ASI

Tutto pronto al centro Pinguino Village di Avezzano per la prima prova regionale di nuoto di categoria dell’ente di promozione ASI, Associazioni Sportive e Sociali italiane, che si svolgerà dalla mattina di domenica 6 novembre.

A partecipare saranno oltre 100 atleti tesserati del settore Propaganda che arriveranno dal centro Italia, in particolare dalla regione Lazio e gareggeranno nelle specialità del dorso e dello stile libero.

“Siamo molto entusiasti di ospitare nuovamente questa manifestazione sportiva”, ha dichiarato il direttore della Pinguino e responsabile nuoto ASI Abruzzo, Nazzareno Di Matteo, “un evento importante anche per il nostro territorio in cui abbiamo sempre creduto, come ribadimmo personalmente allo stesso presidente ASI nazionale e ora sottosegretario del nuovo governo, Claudio Barbaro che venne a visitare il nostro impianto già a luglio 2021. Auguriamo buona fortuna a tutti gli atleti e alle società che parteciperanno”.

