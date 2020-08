NUOTO: LA PINGUINO PRIMA CLASSIFICATA AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA

Gli atleti della squadra agonistica Pinguino Nuoto, insieme al gruppo SDS, si distinguono ai campionati regionali di categoria, organizzati dal comitato Abruzzo della Federazione Italiana Nuoto.



I tre giorni di intense gare che si sono disputate nella piscina olimpionica de Le Naiadi di Pescara, hanno visto il gruppo, guidato dai tecnici Mario Paris e Daniele Galliani, raggiungere ottimi risultati a livello regionale e nazionale. Importanti le prestazioni di Mirko Chiaversoli che si è classificato fra i primi cinque a livello nazionale nei 50m, 100m e 200m stile libero, anno 2006. Ad aggiungersi ai successi della squadra ci sono stati diversi podi, tra cui quello della campionessa regionale, Chiara Iacomini, nei 200m misti e del campione regionale, Romano Iacomini, nei 800m stile libero e vice campione nei 100m farfalla. Ad ottenere le medaglie regionali anche Samuele De Foglio nei 200m misti, Luigi Di Passio nei 100m dorso e 1500m stile libero, Thomas D’Allestro nei 400m misti, Sofia Di Filippo nei 800m stile libero e Andrea Giordani nei 800m stile libero. Miglioramenti dei propri personali per Christian Mastroianni, Cezar Prescornitoiu e Piero Sorgi.”Siamo orgogliosi dei nostri atleti, quest’anno in particolare”, ha dichiarato la presidente della Pinguino Nuoto, Daniela Sorge, “non era facile garantire ottime prestazioni sportive dopo tre mesi di lockdown, ma impegno e performance di livello hanno decisamente prevalso. Complimenti a tutti gli atleti e un ringraziamento al comitato regionale Fin Abruzzo per aver organizzato il primo evento sportivo post emergenza, in tutta sicurezza”.