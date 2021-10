NUOTO: PRESENTATO IL SETTORE AGONISTICO DELLA PINGUINO

La presidente Sorge e il direttore Di Matteo “Pronti a nuove sfide”

Il settore agonistico della società Pinguino Nuoto di Avezzano si prepara alla nuova stagione sportiva 2021/2022, presentando lo staff tecnico che seguirà gli atleti di tutte le squadre negli allenamenti e nelle gare in programma.

Oltre 150 ragazzi impegnati nelle varie discipline natatorie che sono supportati da professionisti del settore sportivo a tutti i livelli.

Per il nuoto sono stati riconfermati i coach, Mario Paris e Daniele Galliani che allenano gli Esordienti A, B, Categoria e Salvamento.

A guidare il settore Propaganda c’è l’istruttrice, Roberta Cariola e per i Master e i Mini Master la guida tecnica è Alfredo Orazi. Francesca Sabatini è la coach del nuoto sincronizzato, supportata dai tecnici federali, Susanna Di Matteo, Fabiana Gallese e Valeria Franchi e torna la pallanuoto con l’istruttore tecnico, Valerio Iacovone. Ad affiancare gli allenatori e gli istruttori ci saranno anche quest’anno il preparatore atletico, Alfredo Forte, il medico nutrizionista, Achille Mariani e la consulenza della psicologa dello sport, Paola Contardi.

“Con questo staff e con gli atleti che formano le nostre squadre siamo proiettati verso le nuove sfide con lo spirito giusto”, hanno dichiarato la presidente, Daniela Sorge e il direttore, Nazzareno Di Matteo, “è importante garantire un supporto totale, sia a livello sportivo che psicologico, soprattutto in questo periodo. Del resto, il nuoto e lo sport in generale, svolgono anche un ruolo sociale”, proseguono, “in questo contesto si inserisce il grande contributo delle famiglie che vogliamo ringraziare perché insieme al nostro gruppo credono fortemente nella crescita degli atleti come campioni nello sport e nella vita”.

In allegato le foto della presentazione.