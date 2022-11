NUOTO: WEEKEND DI QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI ITALIANI PER GLI ATLETI DELLA PINGUINO

Doppio appuntamento per gli atleti della Pinguino Nuoto di Avezzano che, lo scorso weekend, hanno partecipato a due importanti manifestazioni sportive; prima su tutte il Campionato regionale Lifesaving di Categoria che si è svolto a Roseto. Successo indiscusso per la pluricampionessa, Giorgia Fabiani che conquista il gradino più alto del podio nei 200 metri ostacoli, ottenendo il tempo per il Campionato italiano giovanile e per gli Assoluti. Primato anche per Alessia Marconi, oro nei 200 metri ostacoli e nei 50 metri per il trasporto del manichino; risultati con cui entra di diritto tra gli atleti che gareggeranno ai campionati italiani nazionali giovanili. Con loro, Nicolò Olivieri, Gabriele Evangelista, Federico Piccinini e Stefano Farina che guadagnano il pass per i campionati nei 200 metri ostacoli. Evangelista ottiene il tempo anche nei 50 metri con il trasporto del manichino. Primo posto anche per la staffetta 4×50 ostacoli della categoria Ragazzi. Nei 200 metri ostacoli e nei 100 metri pinne, manichino e torpedo, Eleonora Di Renzo raggiunge i suoi personali. Con gli atleti era presente il coach, Mario Paris.

A Pescara, invece, nelle piscine del centro sportivo Le Naiadi, in occasione della seconda prova Trofeo Abruzzo 2028, la Pinguino Nuoto si classifica terza società con la squadra degli Esordienti A e quarta con gli Esordienti B.

Grandi miglioramenti di tutto il gruppo accompagnato dal coach, Daniele Galliani e dal tecnico, Roberta Cariola con il supporto dell’atleta, Gaia Sineri.

Per gli Esordienti A, i podi della competizione sono andati a: Alessia Marconi, prima nei 100 e nei 200 metri dorso, Alice Tarquini, seconda nei 200 metri dorso e a Ludovico Rubeo, secondo nei 100 metri dorso e terzo nei 200 metri dorso.

Per gli Esordienti B brillano: Carlo Pacotti con il secondo posto nei 50 e nei 100 dorso, Asia Di Berardino, seconda nei 100 metri misti e nei 100 farfalla e Martina Silvestre, terza nei 50 e nei 100 metri farfalla.