NUOVO SCREENING GRAUTITO AD AVEZZANO. L’AMMINISTRAZIONE: “ANTICIPIAMO IL VIRUS”

Il Comune di Avezzano torna a predisporre lo screening gratuito della popolazione con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus covid19 nel territorio. I test antigenici si effettueranno il 3 e il 4 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso il Drive Through dei Carabinieri. Sabato 6 marzo, invece, si svolgeranno presso il Drive Interporto dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

La strategia dell’amministrazione comunale, sin da subito è stata quella di anticipare, per quanto di sua competenza le possibilità di contagio tra i concittadini. L’avvento di una possibile una terza ondata, la predisposizione di zone rosse in territorio regionale e anche provinciale, la pressione sugli ospedali e la virulenza di nuove forme di varianti in circolo costituiscono un fortissimo campanello di allarme che deve richiamare tutti al rispetto scrupoloso delle regole di prudenza.

I test gratuiti saranno effettuati senza obbligo di prenotazione con la prenotazione sinergia tra protezione civile regionale, carabinieri, personale sanitario e amministrazione comunale. Da Palazzo di Città, si ricorda agli avezzanesi di recarsi ai drive-thorugh muniti di documento d’identità, tessera sanitaria e modulo per il consenso informato (scaricabile anche dal sito del comune), auspicando una vasta partecipazione della popolazione.

“Sono certo”, dichiara il sindaco Giovanni Di Pangrazio, “che queste attività di monitoraggio periodiche possano servire ad anticipare il virus”.