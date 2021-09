NUOVA APERTURA DEL PUNTO EDISON AD AVEZZANO

Apre Giovedì 30 Settembre 2021 il nuovo Punto Edison di Avezzano in Via G.Garibaldi 55, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,00 nonché il sabato dalle 9 alle 12.30. Ad accoglierli nel nuovo punto vendita i consumatori trovano personale altamente qualificato che li guida nella scelta delle soluzioni più adeguate alle loro esigenze per quanto riguarda i servizi luce, gas, autoproduzione da fonte rinnovabile, mobilità elettrica, manutenzione degli impianti di casa e assistenza in caso di guasto. Una piattaforma di servizi modulabili e personalizzabili, che considera la casa come una struttura intelligente, dai costi misurabili e trasparenti, alimentata da energia rispettosa dell’ambiente. Con questo nuovo presidio fisico in una località importante del territorio, Edison conferma la volontà di un radicamento in tutta la Marsica.