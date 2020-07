NUOVA ELETTROMPOMPA NELLA VALLE ROVETO, MARTEDÌ TRE COMUNI SENZA ACQUA PER 12 ORE

Il Consorzio acquedottistico marsicano installa una nuova elettropompa nell’impianto di Pantaleo, niente acqua per 12 ore nei Comuni della Valle Roveto. Martedì, dalle 8 alle 20, salvo imprevisti, i tecnici del consorzio acquedottistico Marsicano saranno al lavoro nel territorio rovetano per la sostituzione della nuova elettropompa nell’impianto di sollevamento denominato Pantaleo. Gli interventi permetteranno di avere una maggiore quantità di acqua e quindi una migliore distribuzione idrica per gli utenti dei Comuni Morino, San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano. Proprio in questi tre paesi serviti dall’impianto di sollevamento Pantaleo martedì per 12 ore, in concomitanza con i lavori del Cam, sarà staccata l’acqua. Il Consorzio ricorda agli utenti di effettuare adeguate scorte per evitare di rimanere per troppo tempo senza acqua.