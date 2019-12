NUOVO MEZZO MULTIUSO PER L’ISOLA ECOLOGICA SEGEN DI TAGLIACOZZO

L’isola ecologica di Tagliacozzo, gestita dalla SEGEN spa, si dota di un nuovo mezzo polifunzionale sollecitato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Giovagnorio.

La politica condotta in questi tre anni di mandato è stata di grande attenzione alla pulizia e al decoro urbano e i risultati sono davanti agli occhi dei Cittadini. A breve il territorio comunale sarà provvisto anche di una macchina spazzatrice di più ridotte dimensioni, rispetto a quella attualmente in uso, che servirà i vicoli del centro storico e le strade più piccole delle frazioni.

Innovazione tecnologica, funzionalità ed efficienza sono i principi perseguiti dall’Assessore Giuseppe Mastroddi che ha la delega alle società partecipate e che lavora alacremente con la direzione e i dipendenti della SEGEN spa per perfezionare sempre di più il servizio ai cittadini.

L’Assessore insieme alla Presidente del Consiglio Anna Mastroddi, ha fatto visita oggi al centro di stoccaggio per i consueti auguri di buone feste e si è congratulato a nome del Sindaco e dell’Amministrazione con l’Amministratore unico Fernando Capone, con il Direttore Valerio Bisegna, con i capi squadra locali Fernando Tabacco e Leonardo Tomasi e con tutto il personale del centro di raccolta per l’impegno e il lavoro svolto. Viva soddisfazione è stata espressa dall’esponente della Giunta comunale per i risultati conseguiti.

Il primo intervento programmato è la bonifica delle sponde di un tratto del fiume Imele a ridosso del centro urbano; seguirà la riapertura della strada interpoderale che collega le località Sfratati e Oriente, necessariamente lavoro di allevatori e agricoltori, purtroppo in disuso da molti molti anni.