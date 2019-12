Pescina. Si terranno oggi a Pescina, nella chiesa di San Giuseppe, alle 15, i funerali di Vincenzo D’Elia, morto prematuramente a seguito di un malore, a 69 anni.

D’Elia era molto conosciuto nella Marsica sia come tecnico radiologo per tanti anni in servizio all’ospedale di Avezzano sia come storica voce delle “Calze nere”, band molto nota fino agli anni ’80.

D’Elia lascia la moglie Erminia e tre figli.