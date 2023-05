Oltre 20 parcheggi ‘rosa’ all’esterno dei punti della salute e di aggregazione della città: gratis per le mamme e i papà di Avezzano

La consigliera comunale Federica Collalto: “I genitori di bimbi fino ai 2 anni di età potranno parcheggiare gratis nei pressi di studi pediatrici, farmacie e parchi giochi. Vogliamo incentivare ancora di più la vivibilità di Avezzano: ad ogni famiglia, verrà rilasciato un tesserino per validare il diritto allo stallo ‘gratuito”.

“Oggi è la Festa della mamma: abbiamo scelto, non a caso, proprio questo giorno particolare per annunciare una novità che andrà a riguardare, già da questa estate, le mamme e i papà della nostra città. È quasi arrivato alla meta il progetto dei nuovi stalli ‘rosa’ a disposizione delle famiglie di Avezzano, ovvero parcheggi totalmente gratuiti da utilizzare previa esibizione di un apposito pass fornito dagli uffici comunali”.

La consigliera Federica Collalto commenta così l’ultima azione – in ordine di tempo – intrapresa da questa amministrazione comunale nei confronti delle mamme e dei papà della città. Saranno più di 20 i nuovi parcheggi gratuiti individuati e disegnati all’esterno di vari punti di ritrovo cittadini, frequentati per lo più dai genitori e dai loro bambini. I parcheggi verranno realizzati nei pressi di studi pediatrici, parchi giochi e farmacie per consentire alle mamme e ai papà di poter parcheggiare con comodità e senza stress. “Il tutto – continua la Collalto – per agevolare operazioni quotidiane che spesso possono diventare complesse, se si è accompagnati dai propri figli o se si ha un figlio a casa che sta male e che ha bisogno di farmaci”.

La novità, rispetto alla situazione preesistente dei parcheggi rosa ad Avezzano, è sostanziale: gli stalli erano considerati, fino ad oggi, esclusivamente di ‘cortesia’, nel senso che il loro rispetto era consigliato, ma non obbligatorio. “Hanno aiutato, è vero, – aggiunge la Collalto – ma hanno fatto leva solamente sul grado di civiltà e di buonsenso delle persone. Adesso, invece, con i nuovi stalli per mamme e per papà la musica cambierà in meglio: i parcheggi devono essere lasciati liberi dagli automobilisti che non hanno i requisiti di legge; possono essere utilizzati, difatti, solo con apposito permesso”. Nel caso in cui il parcheggio venisse occupato da un automobilista sprovvisto dei requisiti previsti, questo verrà sanzionato. La disciplina è la stessa che viene applicata per i parcheggi riservati a persone con disabilità.

Gli stalli verranno terminati in estate, dopodiché saranno pronti all’uso, al servizio delle donne in dolce attesa, ma anche dei neo-genitori, fino al compimento del secondo anno di età del proprio figlio o della propria figlia. “Gli stalli, inoltre, – conclude Federica Collalto – saranno a disposizione non solo delle neo mamme, ma anche dei neo-papà, che hanno pari diritto e pari necessità delle donne di poter contare su questo piccolo vantaggio, che andrà sicuramente ad addolcire il ritmo spesso frenetico delle giornate delle famiglie. – continua – Gli spazi di sosta, così come disciplinato dal Codice della Strada, saranno indicati da una specifica segnaletica stradale, verticale ed orizzontale. Stiamo lavorando con gli uffici anche ad un software per agevolare e velocizzare l’accoglimento e la ricezione delle richieste per il rilascio dei pass”. Gli stalli sono finanziati tutti con fondi comunali e sarà l’ufficio ‘permessi di circolazione’ ad occuparsi dell’iter di rilascio delle autorizzazioni.

I requisiti per il diritto al parcheggio gratuito saranno indicati nell’apposito permesso: un talloncino da esporre sul cruscotto della propria auto, una volta parcheggiata la vettura entro i confini dello stallo stesso. Per ottenere il permesso, bisognerà fare richiesta al Comune, allegando una certificazione medica che attesta lo stato di gravidanza o che indica la data di nascita del minore o dei minori.

“Avezzano sta crescendo sempre di più dal punto di vista dell’attenzione nei confronti dei nuclei familiari, – conclude la Collalto – stiamo portando avanti una politica della famiglia, incentivando la frequentazione della città nei suoi luoghi di aggregazione. Da Avezzano Bimbi al sito per i genitori, dai grandi avvenimenti in piazza al piano già partito dei nuovi parchi giochi. Famiglia, in una parola, significa attenzione reciproca e protezione. Da amministratori, è quello che stiamo facendo”.