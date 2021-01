OMICIDIO CASASANTA, PEZZOPANE, TRAGEDIA DEVASTANTE, VICINA ALLA FAMIGLIA ED ALLA COMUNITÀ DI ROCCACASALE

“La vita di Teodora Casasanta è stata brutalmente stroncata e con lei quella del figlioletto colpevole di essere lì in casa, mentre il marito-padre orco uccideva sua moglie. È accaduto a Carmagnola, ma la donna uccisa era di Roccacasale, in Provincia dell’Aquila. Una vicenda assurda ed orrenda come orribili sono tutte queste storie. L’uomo che si sente padrone e se la donna manifesta stanchezza, necessità di allontanarsi da una vita insoddisfacente, reagisce sopprimendo quella vita.

O con me o morte. “Vi portò via con me” ha scritto l’assassino prima di tentare il suicidio, come se quella donna e quel bambino fossero oggetti di sua proprietà di cui lui dispone a piacimento e totalmente fino a decidere la loro morte. Terribile. Mi stringo alla famiglia di Teodora, al Sindaco Enrico Pace ed al vicesindaco Agostino De Simone. A loro va il mio abbraccio affettuoso, la mia vicinanza, le mie condoglianze. Condivido l’iniziativa del Sindaco di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale di Teodora e del bambino, perché il dolore è terribile ed attraversa una intera comunità. Come donna e come rappresentante istituzionale, da sempre mi batto contro la violenza sulle donne e sento il bisogno di un maggiore impegno per tutelare ogni donna e la libertà di tutte le donne da queste manifestazioni di orrore e violenza. Le leggi ci sono, ne abbiamo approvate nuove e solide anche recentemente e mi auguro che l’assassino venga punito all’altezza della gravità del suo duplice omicidio, ma dobbiamo anche alzare la vigilanza e diffondere sempre più valori e culture nuove, del rispetto per le donne e dell’amore vero che con comprende il possesso e la violenza. “ Così ha dichiarato la deputata Dem Stefania Pezzopane a proposito del femminicidio ai danni di Teodora Casasanta e di suo figlio, avvenuto a Carmagnola.