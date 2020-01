OMICIDIO RANCITELLI, D’ERAMO (LEGA): “SI’ ALLA PROPOSTA DEL SINDACO MASCI, “FERRO DI CAVALLO” DA ABBATTERE”

“La Lega Abruzzo condivide appieno la posizione espressa dal sindaco di Pescara, Carlo Masci: il “Ferro di cavallo” va abbattuto”.

Lo dice il coordinatore regionale del partito, il deputato Luigi D’Eramo, alla luce dell’ultimo grave episodio di cronaca che si è verificato nel complesso. “Abbiamo assistito – dice D’Eramo – all’ennesima tragedia in quella struttura, ormai divenuta un vero e proprio ghetto ad alta pericolosità sociale.

Pur esprimendo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte, la Lega ritiene che non sia più tollerabile una simile situazione. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta: ben vengano le misure deterrenti adottate finora, videocamere, avvio degli sgomberi, una presenza più forte dello Stato attraverso il potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza, anche con l’Esercito, ma se sarà necessario la Lega non esiterà ad appoggiare decisioni più drastiche, come quella dell’abbattimento. Per questo saremo accanto al sindaco Masci”.