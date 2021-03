OMICIDIO-SUICIDIO: 48ENNE UCCIDE LA MADRE E IL CANE E SI LANCIA DAL BALCONE MORENDO SUL COLPO

Omicidio suicidio in centro a Saluzzo in provincia di Cuneo. Un uomo di 48 anni con problemi psichiatrici , secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha prima ucciso con un corpo contundente la madre e il cane, poi si è gettato dal balcone dell’appartamento in corso Roma, morendo sul colpo. I passanti hanno visto l’uomo mentre si lanciava nel vuoto e hanno chiamato il 112 I carabinieri, aiutati dai vigili del fuoco, sono entrati nell’appartamento e hanno scoperto il cadavere della madre ottantenne, nel letto insanguinato.