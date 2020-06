ON. D’ALESSANDRO: “CON GARANZIA FCA INVESTE 5 MILIARDI DI INVESTIMENTI AGGIUNTIVI I IN ITALIA. ED IN ABRUZZO? DOVE STA MARSILIO ?”

“Abbiamo difeso la garanzia pubblica dello Stato ad FCA per ciò che rappresenta direttamente in Italia e per l’indotto. Ora viene svelato che per accedere alla garanzia FCA garantisce impegno sottoscritto con Governo e Banche per un investimento aggiuntivo in Italia di 5 miliardi di euro. Se avessimo ascoltato i profeti di sventura, da Calenda alla sinistra, oggi non avremmo questo nuovo fatto”, Spiega l’onorevole Camillo D’Alessandro Italia Viva.

A dare notizia dei termini dell’accordo, oggi in audizione al Senato, l’AD di Sace Pierfrancesco Latini, che ha confermato che gli investimenti rimangono anche post fusione.

” Se avessimo un Presidente della Regione, non un romano in vacanza in Abruzzo, lavorerebbe affinché parte di questi investimenti si facciano in Abruzzo, alla Sevel, in Val di Sangro e per l’indotto. Ma purtroppo non lo abbiamo. Ricordo a tutti che Marchionne assunse degli impegni di investimento che mantenne. Noi in Regione lo onorammo garantendo, grazie al Governo Renzi ed al Masterpann, la realizzazione del completamento della Fondovalle Sangro, in corso di realizzazione, e con gli investimenti per la logistica ferroviaria a contrada Saletti. E Marsilio ? Non pervenuto.”