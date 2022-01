OP Opoa Marsia: Perfezionato l’acquisto della Pittini. Investimenti in arrivo nel Fucino

investimenti in arrivo nel Fucino

E stato perfezionato l’acquisto dello stabilimento ex Pittini di Celano da parte della Soc Consortile OPOA-MARSIA Group “ dopo una lunga trattativa abbiamo portato a termine l’acquisto dell’ex complesso industriale che si sviluppa su una superficie coperta di oltre 20.000 mq su un lotto di terreni destinati all’implementazioni delle attività per oltre 100.000 mq” “ E’ quanto afferma il presidente della società Fabrizio Lobene “ desidero ringraziare i 10 imprenditori agricoli che hanno da subito creduto a questa straordinaria opportunità per il territorio. Una compagine coesa che sta lavorando ad un ambizioso progetto agro-alimentare per rivitalizzare il sito dismesso e introdurre nuove attività nel campo delle produzioni agricole, unitamente allo stoccaggio, ricerca, logistica, ed energie rinnovabili”. Conclude il PresidenteLobene.

OPOA MARSIA Group è il braccio operativo della OPOA Marsia che è la più grande Organizzazione di produttori del Fucino e una delle più grandi nell’Italia centrale con oltre 1200 ettari coltivati ad ortaggi e circa 40 milioni di euro di fatturato. “l’acquisto della struttura e gli investimenti previsti in circa 10 milioni di euro rappresentano una opportunità di crescita economica e occupazionale per l’intero territorio della marsica. Nonostante il difficile momento legato alla pandemia e i rincari dei prezzi delle materie utili all’agricoltura gli imprenditori soci credono fermamente a questa iniziativa ed hanno fiducia nel futuro” è il voto augurale dell’Amministratore Delegato Fabio Ciaccia.