OPEN DAY NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA PIO XII DI SANTE MARIE, DOPPIO APPUNTAMENTO OGGI E GIOVEDÌ

Porte aperte oggi, martedì 6, e giovedì, 8 febbraio, per conoscere la scuola per l’infanzia Pio XII di Sante Marie. Le insegnanti e tutto il personale in questi due giorni di open day aspettano le famiglie e i bambini, dalle 14 alle 16, per far conoscere loro l’offerta formativa, le attività, gli spazi e i laboratori promossi durante l’anno scolastico. Saranno accolti nella scuola i bambini dai 18 ai 24 mesi, nel centro gioco, dai 24 ai 36 mesi nella sezione primavera e dai 36 mesi in più nella sezione riservata alla scuola per l’infanzia.«Una scuola tutta da scoprire che permetterà ai bambini di crescere in un ambiente accogliente con personale sempre a disposizione», hanno spiegato le insegnanti,«ricordiamo ai genitori che, grazie alla normativa regionale per le strutture scolastiche paritarie delle aree interne, le rette della scuola saranno rimborsate interamente dall’ente».