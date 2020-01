Questa mattina un operaio di 27 anni è caduto da un’altezza di 12 metri mentre lavorava nella ex Merker a Tocco da Casauria. Soccorso e trasportato all’ospedale di Pescara, è morto per i vari traumi riportati nella caduta. Lavorava per una ditta polacca. Sul fatto indagano i Carabinieri.