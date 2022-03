OPERAZIONE ANTIDROGA CELANO, COTTURONE (PER CELANO): “GRAZIE A GDF, ORA PER LA SALVAGUARDIA DELLE VITE UMANE ED IN PARTICOLARE DEI PIÙ GIOVANI, INTENSIFICARE I CONTROLLI E LOTTA ALLE ATTIVITÀ DI SPACCIO”

L’ operazione antidroga della Guardia di Finanza avvenuta a Celano, addirittura in piazza, e nelle ore centrali, è la conferma che lo spaccio delle sostanze stupefacenti è una vera e propria emergenza da affrontare energicamente e con azioni concrete volte a contrastare tale fenomeno.Da sempre, più volte, abbiamo evidenziato la necessità di una attività di prevenzione al fine di interrompere il traffico di sostanze stupefacenti. In questa ottica è utile ricordare che nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale insieme ai colleghi Angela Marcanio, Gaetano Ricci e Vincenzo Torrelli, abbiamo proposto e fatto approvare una mozione, votata all’unanimità dall’intero Consiglio, che impegnava il Sindaco a promuovere un tavolo di coordinamento di tutte le Forze dell’Ordine proprio sul tema della sicurezza e lotta alle attività illecite come lo spaccio. Purtroppo ad oggi non è stato dato seguito alla richiesta fatta da tutti i Consiglieri Comunali. Ringrazio le Forze dell’ordine per l’incessante lavoro e nel caso specifico la Guardia di Finanza per la brillante operazione portata a termine. L’ appello è quello di continuare ed intensificare questa attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Convinto che la soluzione al problema del disagio e della tossicodipendenza inizi dalla prevenzione”. Questo il commento del capogruppo Calvino Cotturone alla notizia resa nota oggi dell’operazione antidroga avvenuta nella piazza centrale di Celano.